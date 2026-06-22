Hermosillo, Sonora. - Tras solicitar una licencia temporal de 90 días al cargo de presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano se colocó de lleno en la ruta política rumbo al proceso interno de Morena para la definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sonora.

El alcalde reelecto busca fortalecer su presencia territorial y perfilarse como uno de los aspirantes más visibles de cara a la sucesión gubernamental de 2027.

Lamarque es considerado uno de los referentes históricos del morenismo sonorense.

Originario de Ciudad Obregón y sociólogo de profesión, inició su carrera política en la izquierda a través del PRD, partido desde el cual construyó una trayectoria que lo llevó a contender por la gubernatura del estado, ocupar una diputación federal y gobernar en distintas ocasiones el municipio de Cajeme.

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Dentro de Morena forma parte del grupo fundador del partido en Sonora.

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Fue el primer dirigente estatal de la organización y participó en la construcción de la estructura territorial del movimiento desde sus inicios.

Su cercanía con las bases partidistas y su permanencia dentro del proyecto político lo distinguen de otros liderazgos que se incorporaron posteriormente al movimiento.

En el plano nacional, Lamarque mantiene una relación política de larga data con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y es identificado como uno de los aliados históricos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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A nivel estatal, ha sostenido una relación de coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, aunque conserva un liderazgo propio en el sur de Sonora.

Esta combinación de experiencia política, presencia territorial y vínculos con los principales liderazgos de la Cuarta Transformación lo ubica entre los perfiles con mayor peso dentro de la contienda interna de Morena rumbo a 2027.

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Claudia Santacruz fue designada alcaldesa interina de Cajeme, convirtiéndose en la primera presidenta del municipio de Cajeme.

dmrr