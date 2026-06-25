Édgar Garza, presidente nacional de Que Siga la Democracia, aclaró que la organización no recibió ningún tipo de financiamiento proveniente de empresas suyas o de algún otro militante, después se diera a conocer el contenido preliminar del documento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) a unas horas de otorgar los registros a nuevos partidos políticos.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Édgar Garza señaló que —aunque el documento no se ha hecho público— él fue informado de que las presuntas irregularidades de financiamiento para Que Siga la Democracia supuestamente detectadas tienen que ver con empresas de él, lo que rechazó tajantemente.

“La resolución, me dicen, se refiere a diversas empresas vinculadas al presidente de la organización. No obstante, no existe evidencia de conexión financiera con la misma. Hacen esta relación que por cuestiones de números telefónicos o domicilios, pero el documento ni siquiera menciona qué empresas son. Yo manejo religiosamente mis finanzas y claro que no hubo de ninguna empresa que diera financiamiento a Que Siga la Democracia en todo este proceso”, dijo Garza.

Lee también Aspirantes a partido "QueSigaMX" y "Construyendo Sociedades de Paz", bajo la lupa de la UIF; detectan financiamiento sospechoso

Garza también hizo un llamado a la Secretaría Ejecutiva del INE a mantener este tipo de información en transparencia, pues consideró que la manera en que la ocultaron de ellos e incluso de los consejeros electorales es irregular y contraviene los mismos reglamentos y procesos del INE.

Respecto a la obtención de registro como nuevo partido político, Édgar Garza se dijo confiado en que todo documento y evidencia que entregaron está en orden, por lo que el documento de la UIF no debería frenar el anteproyecto que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ya avaló la tarde del miércoles.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc