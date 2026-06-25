La Copa Mundial de Futbol ha sido por décadas uno de los eventos deportivos que ha unido a las nacionalidades y ha derrocado estigmas tanto culturales, lingüísticos y ahora de género pues, así como cambian las ediciones de las camisetas de las selecciones, el marcador en la cancha y la forma de ver este deporte, la justa mundialista ha evolucionado y ahora el terreno de juego ya no solo es pisado por hombres.

A cuatro años de que el magno evento deportivo cumpla un siglo de haberse jugado la primera edición, el Mundial 2026 ha traído momentos que marcarán la historia del deporte, y uno de ellos es el debut de la árbitra Katia Itzel García Mendoza, el orgullo mexicano emergido de la UNAM.

Originaria de la Ciudad de México, Katia Itzel es la mujer mexicana que revolucionó las canchas de futbol al ser pionera en el arbitraje femenil mexicano. Al igual que sus homólogas, Virginia Tovar y Karen Hernández, Katia Itzel García ha destacado por abrirse paso en el deporte predominante —pero no exclusivo— del género masculino.

En 2024, dos décadas después de que una mujer silbara un partido de primera división de la Liga MX varonil, la árbitra de entonces 30 años salió a la cancha para comenzar el camino que la convertiría en leyenda, al pitar el encuentro Pachuca contra Querétaro.

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La silbante de 33 años actualmente se convertirá en la primera mujer mexicana en ser árbitra central de un partido mundialista; el momento más esperado por la mexicana desde que recibió la acreditación de la FIFA se dará hoy, cuando sea la encargada de impartir justicia en el enfrentamiento entre Túnez y Países Bajos, en el estadio Kansas City; así, Estados Unidos será el escenario donde la mediadora tricolor hará historia.

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¿Qué estudió Katia Itzel García, la árbitra mundialista mexicana?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la cuna para que Katia Itzel García cursara la educación superior.

La universitaria actualmente es alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

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En su carrera como árbitra, Katia Itzel ha participado en los juegos Olímpicos de París 2024, recibió el Premio Nacional del Deporte 2024 en la categoría de juez-árbitro y esta tarde se convertirá en la cuarta jueza central en la historia del futbol en pitar en la Copa del Mundo, antecedida por la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, quienes fueron silbantes en la FIFA Catar 2022.

En este Mundial del cual México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, Katia Itzel ha participado en tres partidos: Países Bajos contra Japón, Inglaterra contra Croacia y Estados Unidos contra Australia.

Para Katia Itzel, el futbol tiene momentos de solemnidad, de disfrute, de goce, pero un árbitro siempre tiene que guardar la compostura al estar dentro de la cancha, así lo expresó en una entrevista para la máxima casa de estudios.

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