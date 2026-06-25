Parece que el Mundial 2030 ya no está tan lejos como parece, y considerando que para asistir a la Copa del Mundo 2026 que actualmente se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, un aficionado promedio que quiera presenciar los partidos de la fase de grupos tendría que gastar cerca de 7 mil 850 dólares, es decir, 137 mil 743 pesos considerando boletos, hospedaje, alimentación y traslados.

La FIFA estima un gasto promedio de 416 dólares diarios por visitante, es decir, 7 mil 299 pesos, con una estancia media de 12 días, lo que fácilmente supera los 5 mil dólares o 87 mil 734 pesos solo en gastos en destino.

Tomando en cuenta los costos actuales, netWorth recomienda que alguien que quiera vivir el Mundial 2030 debería comenzar a ahorrar ya más de 250 dólares al mes, considerando que la Copa del Mundo de la FIFA 2030 tendrá una sede histórica distribuida en seis países y tres continentes para conmemorar su centenario, lo que implica vuelos intercontinentales y un costo de vida más elevado.

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"Un Mundial no se ve en el último momento, se construye con tiempo. La diferencia entre quien va al estadio y quien lo ve por televisión muchas veces no es el dinero, sino la planeación.

“Metas así, que parecen lejanas, son exactamente el tipo de objetivos para los que un asesor en finanzas personales puede marcar la diferencia", dijo Ricardo Chavero, CEO y Fundador de netWorth.

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Planeación y ahorro, la clave

Ahorrar para una meta concreta como un Mundial de Futbol tiene un efecto secundario valioso: construye disciplina financiera.

En México, esa disciplina hace mucha falta: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo el 8.2% de la población ahorra a través de un instrumento formal como banco o cuenta de ahorro.

Quienes desarrollan este hábito no solo llegan a sus metas de ocio, sino que suelen estar mejor preparados para emergencias, retiro y cualquier gasto extraordinario que la vida presente.

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La buena noticia es que no todos los instrumentos de ahorro funcionan igual.

Desde fondos de inversión hasta planes de ahorro con beneficios fiscales como deducibles de impuestos, muestran que existen opciones accesibles para que esos recursos mensuales no solo se acumulen, sino que crezcan con el tiempo.

De acuerdo con netWorth, la clave está en elegir el instrumento correcto según el plazo, perfil y meta de cada persona.

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"El mejor momento para empezar a ahorrar siempre será hoy. No importa si la meta es un Mundial, el retiro o la educación de tus hijos: la diferencia entre lograrlo o no rara vez es el dinero, casi siempre es el momento en que decides actuar", apuntó el especialista.

El Mundial 2030 puede parecer lejano, pero los años pasan rápido. Quien empiece hoy a destinar una parte de sus ingresos hacia esa meta, con el instrumento adecuado y una estrategia clara, llegará al pitazo inicial con el boleto en la mano.

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