La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la mexicana Katia Itzel García será la árbitra central en el partido de Túnez contra Países Bajos.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “es un ejemplo” y “se rompen todos los estigmas”.

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“Muchas felicidades a Katia, vean como se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres y entre otras cosas es por el esfuerzo de Katia, evidentemente.

"Es un ejemplo para todas las niñas de México; niñas y niños, para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, expresó.

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Recientemente, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la árbitra mexicana Katia Itezel García por su debut en el Mundial de futbol 2026.