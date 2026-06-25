La esperada fecha llegó. Este jueves, 25 de junio, Katia Itzel García se convertirá en la primera árbitra central mexicana que dirija un partido de Copa del Mundo.

La silbante tricolor hará historia cuando imparta justicia en el partido entre Túnez y Países Bajos de la última jornada de la Fase de Grupos.

La originaria de la Ciudad de México fue designada el lunes pasado por la Comisión de Árbitros de la FIFA y la noticia se robó los reflectores en nuestro país.

Cabe resaltar que la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya estuvo presente en tres juegos de este Mundial, pero lo hizo como cuarta árbitra: Países Bajos (2-2) Japón, Inglaterra (4-2) Croacia y Estados Unidos (2-0) Australia.

Sin embargo, Katia Itzel ya debutará en Norteamérica 2026 como la principal silbante, lo que será una participación histórica.

García Mendoza estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez, como la asistente número uno, y por el español José Enrique Naranjo, como el asistente número dos.

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Katia Itzel García, durante un partido de la Liga MX - Foto: Imago7

El partido entre tunecinos y neerlandeses se disputará en el Estadio Kansas City y será importante para definir al primer lugar del Grupo F.

Cabe resaltar que la selección africana ya está eliminada, tras haber perdido sus dos primeros partidos (Suecia y Japón) en la Copa del Mundo, por lo que buscará cerrar su participación de la mejor forma posible.

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Mientras que la europea busca quedarse con el primer lugar del sector luego de empatar (2-2) con Japón y golear (5-1) a Suecia, pero todavía no asegura mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por tal motivo, la silbante tricolor tendrá un partido bastante atractivo que dirigir y los recolectores estarán sobre su actuación.

Katia Itzel García debuta hoy en la Copa del Mundo y volverá a escribir su nombre con letras de oro en la historia del arbitraje mexicano.

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Katia Itzel García, durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Horario y canales para VER EN VIVO HOY el debut como árbitra central de Katia Itzel García en el Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos

Grupo: F.

F. Fecha: Jueves, 25 de junio.

Jueves, 25 de junio. Hora: 17:00 (tiempo del centro de México.

17:00 (tiempo del centro de México. Estadio: Kansas City.

Kansas City. Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026).