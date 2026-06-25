La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana tras su victoria de 3-0 sobre la República Checa en la Copa del Mundo de 2026, al calificar el encuentro como “padrísimo” y “muy emocionante”.

“¿Qué tal el partido? Padrísimo, muy emocionante. Muchas, muchas felicidades a la Selección”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum también aprovechó para preguntar quién había ganado la quiniela entre los reporteros que cubren la fuente presidencial.

Al enterarse de que el ganador fue Carlos Navarro, recordó que fue él quien le entregó un balón oficial de la FIFA durante una conferencia en Palacio Nacional.

“¿Quién ganó la quiniela? ¿Carlos?”, comentó entre risas.

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