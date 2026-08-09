A tres días del inicio de la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aspirantes seleccionados en la fallida prueba de admisión a la licenciatura convocaron a otra movilización para mañana para exigir que se respeten sus resultados y rechazar la evaluación presencial.

Los inconformes, que se organizaron a través de redes sociales y WhatsApp, acordaron darse cita mañana al mediodía en el estacionamiento de Biblioteca Central para posteriormente plantarse en la Torre de Rectoría y demandar que se respete su lugar.

“Mañana no vamos solamente a marchar. Vamos a seguir peleando por nuestro Aspirante Seleccionado, por nuestro esfuerzo y por todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. Muchos de nosotros dedicamos meses de preparación, tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir un lugar y vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos para defenderlo”, se lee en la convocatoria.

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“Mañana tenemos la oportunidad de demostrar que no estamos solos, que somos muchos y que estamos dispuestos a defender nuestro lugar. No dejemos que todo el esfuerzo que hemos hecho quede en nada”, indica.

Sin embargo, las manifestaciones hasta ahora convocadas han resultado un fracaso. Apenas el jueves pasado, la Torre de Rectoría lució vacía a pesar de que estaba prevista una concentración desde las 10:00 horas en la estación Doctor Gálvez del Metrobús para partir hacia las inmediaciones de Ciudad Universitaria, pero ningún aspirante llegó.

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