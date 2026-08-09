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Pachuca.- A través de una convocatoria emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la asociación Hasta Encontrarte, colectivos de madres buscadoras podrán acudir a identificar, mediante fotografías, prendas y otros indicios localizados en el rancho “En Tampico”, en Jalisco.
Las familias de personas desaparecidas podrán acudir los próximos 11 y 12 de este mes, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, al Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Se informó que el material fotográfico será puesto a disposición de colectivos, madres buscadoras y familiares que buscan a personas desaparecidas en esta entidad. Los indicios consisten principalmente en vestimentas localizadas en el rancho “En Tampico”, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco.
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Las prendas se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que en Hidalgo los objetos recuperados no serán exhibidos físicamente, sino únicamente a través de fotografías.
La revisión del material busca que las familias puedan reconocer prendas u otros elementos que pudieran estar relacionados con personas desaparecidas; sin embargo, esto no constituye por sí mismo una identificación.
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En caso de existir alguna coincidencia, deberá ser analizada por las autoridades mediante los procedimientos periciales y de investigación correspondientes.
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La Comisión de Búsqueda de Personas informó que los interesados podrán acudir directamente al Instituto de Formación Profesional o, en su caso, acercarse previamente a esa instancia para trasladarse de manera conjunta a la consulta.
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Las fotografías serán exhibidas con el propósito de que las familias tengan acceso al registro visual de los indicios y puedan reconocer alguna prenda que pudiera pertenecer a sus familiares desaparecidos.
LL
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