Tallulah Willis, la hija menor de las estrellas de Hollywood Demi Moore y Bruce Willis, llegó al altar con un espectacular vestido de alta costura que requirió 712 horas de trabajo para su elaboración.

La actriz contrajo matrimonio con el músico Justin Acee este sábado en Sun Valley, Idaho, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por sus hermanas mayores, Rumer y Scout Willis. Hasta el momento, no está claro si Bruce estuvo presente en la celebración.

Tallulah y Acee anunciaron su compromiso en 2024, después de que ella compartiera en Instagram una fotografía en la que presumió su anillo mientras ambos aparecían tomados de la mano sobre un camino cubierto de pétalos de rosas. “Everyday” (“Todos los días”), escribió en aquella publicación.

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El elegante vestido de Tallulah Willis

Para su gran día, Tallulah eligió un vestido de novia diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga. Se trata de uno de los primeros diseños nupciales que el italiano ha creado desde que asumió el cargo en la casa de moda.

La elaboración del vestido incluyó, además, 405 horas de confección y modificaciones realizadas en el atelier de Balenciaga. El velo, por separado, necesitó otras nueve horas de trabajo.

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Para concluir el diseño, Tallulah trabajó junto al estilista Brad Goreski, quien también ha colaborado con su madre, Demi Moore.

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Rumer y Scout apoyan a Tallulah en su nueva etapa

Antes de la boda, Tallulah realizó una de sus últimas pruebas del vestido en el exclusivo Chateau Marmont, en Los Ángeles, donde estuvo acompañada por su madre y sus hermanas.

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En el momento compartido por Vogue, Rumer Willis, de 37 años, expresó la emoción que sentía por el nuevo capítulo en la vida de su hermana menor y también habló del cariño que tiene por Justin Acee.

“Los quiero muchísimo a los dos. Justin, tengo mucha suerte de poder llamarte hermano”, expresó Rumer.

En las imágenes también se puede ver la reacción de la familia al ver el vestido terminado, mientras Tallulah aseguró que estaba viviendo una especie de “momento de princesa”. La actriz explicó que quería un diseño con una apariencia “caprichosa y etérea”.

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El vestido, de corte recto y sin tirantes, fue confeccionado en satén de seda y cuenta con una falda con cola drapeada y un gran lazo en la parte posterior. Además, fue decorado con bordados hechos a mano por artesanos de Balenciaga.

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El escote estuvo inspirado en uno de los diseños de Balenciaga que Demi Moore lució a principios de este año durante la fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

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La familia de Bruce Willis permanece cerca de él

Tallulah es la menor de las tres hijas que Bruce Willis tuvo con Demi Moore. Además de Rumer y Scout, el actor tiene otras dos hijas, Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal y actualmente recibe cuidados las 24 horas. Heming Willis ha explicado que el actor vive en una casa cercana a la de ella y sus hijas, debido a que necesita permanecer en un entorno tranquilo y seguro.

La familia ha permanecido unida durante el proceso y, ocasionalmente, comparte fotografías y mensajes sobre Bruce, aunque suele mantener en privado los detalles sobre su estado.

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