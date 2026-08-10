Las campañas que emprendió el Partido Acción Nacional contra la 4T en Chihuahua y la CDMX por la inseguridad y fallas en el IMSS, generó molestia en Morena, al grado de que exigieron el retiro de la publicidad y culparon a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos de derrochar recursos en los espectaculares que se colocaron en la entidad norteña.

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN capitalino, fue víctima de la censura oficial de las autoridades morenistas pues los empresarios dedicados a la publicidad exterior se negaron a rentarle un anuncio espectacular, "porque están amenazados por Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México", señaló la dirigente.

El objetivo de Gutiérrez Ureña era colocar el espectacular sobre una de las avenidas más transitadas de la capital del país para defender a los 4 millones de derechohabientes capitalinos que sufren todos los días porque "IMSS Y NADA, ES LO MISMO".

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En Chihuahua capital también aparecieron espectaculares con la leyenda: “Muerte y Morena es lo mismo", la cual generó una reacción de los precandidatos morenistas, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar y quienes exigieron que se bajen o sean retirados.

A su vez la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pese a que la estrategia de comunicación es encabezada por el PAN de Chihuahua.

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"@MaruCampos_G, mientras más grandes son tus espectaculares, más evidente es el fracaso que intentas esconder. El verdadero espectáculo en Chihuahua no está en las carreteras, sino en el derroche de recursos públicos para sostener una campaña permanente de mentiras", acusó la morenista a través de su cuenta de X.

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Montiel Reyes señaló que mientras el pueblo exige resultados, "tú encabezas el gobierno estatal que más ha gastado en comunicación social de todo el país".

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En su defensa, Daniela Álvarez, dirigente del PAN en Chihuahua, confrontó por la misma vía a Ariadna Montiel por sus dichos.

"Ya deja tu loca obsesión por @MaruCampos_G! Esas carteleras son mías y el recurso es TRANSPARENTE, no vas a poder entregar Chihuahua a tus patrocinadores del narco. ¡Entiéndelo de una vez! Y NO es mi culpa que tu partido represente a la muerte y el CO. La verdad no peca pero incómoda… ¿no?, escribió en X.

Los morenistas exigieron el retiro inmediato de la campaña, y con ello, demostraron que los invade un fuerte tufo de censura e intolerancia ante la crítica de la oposición.

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Acción Nacional destacó que nada los detendrá y que seguirá denunciando los pobres resultados de los gobiernos populistas.

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