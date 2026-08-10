Los dos títulos que ha conquistado España en la Copa del Mundo no se entenderían sin el mérito de La Masía, que se ha confirmado como una de las mejores productoras de talento en el orbe.

Tanto en Sudáfrica 2010 como en Norteamérica 2026, la academia de formación del Barcelona fue protagonista, por la cantidad futbolistas surgidos en esta que se proclamaron campeones.

Hace 16 años, la Furia Roja de Vicente del Bosque contó con nueve jugadores nacidos en las fuerzas básicas blaugranas: Víctor Valdés, Pepe Reina, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas y Pedro Rodríguez.

La generación actual, comandada por el técnico Luis de la Fuente, contó con ocho con ADN culé: Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

De los ocho, tres (Grimaldo, Cucurella y Muñoz) ya no pertenecían al Barcelona, pero también habían crecido en su escuela.

En la final contra Argentina, cinco de los nacidos en la fábrica culé sumaron minutos y fueron fundamentales para que los españoles levantaran el trofeo.

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