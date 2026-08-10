A pesar de que La Masía fue determinante para que España ganara sus dos títulos en la Copa del Mundo, no ha reflejado ese poderío en su propio equipo: El Barcelona.

En los más recientes años, el conjunto blaugrana ha ejercido un amplio dominio en la Liga de España, al conquistar seis de los últimos 11 campeonatos; sin embargo, en el plano internacional, ha quedado a deber.

Desde la temporada 2014-15, no ha sido capaz de ganar la Champions League.

Incluso, desde aquella final contra la Juventus en el estadio Olímpico de Berlín, no ha vuelto a jugar una sola.

Lo más cerca que ha estado de alcanzar la disputa por la Orejona fue cuando llegó a la semifinales en 2019 y 2025.

En ese lapso, seis clubes de cuatro países se han proclamado campeones: Real Madrid (España), Liverpool (Inglaterra), Bayern Munich (Alemania), Chelsea (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia).

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Ninguno de estos equipos cuentan con una academia tan exitosa como La Masía, pero sí han podido trascender en el torneo.

Por tal motivo, la duda es si el Barça necesita apostar por grandes fichajes para volver a pelear en el principal torneo de clubes de Europa o debe seguir confiando en la cantera, porque es parte de su filosofía.

En la pasada temporada, el técnico Hansi Flick utilizó con frecuencia a jugadores surgidos de la fuerzas básicas blaugranas.

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Su alineación tenía la presencia de seis: Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Dani Olmo y Lamine Yamal.

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