Las organizaciones Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz son las señaladas por financiamiento irregular en el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que recibió el INE la noche del martes, apenas unas horas antes de que se avalaran sus proyectos para obtener el registro como juegos partidos políticos.

Fuentes al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron a EL UNIVERSAL la confidencialidad del documento, que solo se repartió de manera física entre las consejerías y se dará a conocer su contenido hasta la sesión extraordinaria de las 16 horas de este jueves.

Las organizaciones señaladas por la UIF tuvieron un financiamiento sospechoso al recibir depósitos bancarios de grandes cantidades y transferencias de empresas que han sido sancionadas con irregularidades financieras ante la autoridad fiscalizadora.

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Consejeros acusan "golpe irregular" en la comisión

La tarde de ayer, consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE reclamaron la manera en que la Secretaría Ejecutiva del INE interrumpió el desarrollo de la sesión privada para anunciar que una noche antes se había recibido un documento de la UIF sobre la conformación de nuevos partidos.

“Aunque apague la cámara, secretaria”, fueron las palabras de la consejera Carla Humphrey cuando Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva de INE, apagó su cámara mientras ella le recordaba que la Comisión de Fiscalización dijo apenas la semana pasada que este año no se hicieron solicitudes de información a la UIF en ninguna materia.

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“Me está diciendo que la solicitud es de abril, tienen la obligación de contestar a los 5 días, estamos a 24 de junio y perdóneme que le diga esto, pero ahorita estoy recordando otro dato (…) no entiendo de dónde están sacando ahora que hay una información que está fuera de los informes de la Comisión de Fiscalización.

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“Ahí, en el informe, dice que no hubo ni un solo requerimiento –aunque apague la cámara, secretaria–, entonces, perdón pero no tiene ningún sustento que se le hizo un requerimiento en abril y lo dije y lo voy a sostener porque es un documento público”, señaló Humphrey.

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El consejero Uuc-kib Espadas calificó la intervención de la Secretaría Ejecutiva estaba fuera de reglamento y que “el golpe de sorpresa” le parecía “terriblemente inadecuado” faltando solo unas horas para la aprobación de los proyectos en el pleno del Consejo General.

“Si la idea de esta información es retrasar la aprobación de los asuntos no tengo ningún elemento para acceder en ese sentido”, señaló el consejero Arturo Castillo.

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