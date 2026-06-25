El Instituto Nacional Electoral (INE) votará la tarde de este jueves el aval para que cuatro de las cinco organizaciones políticas que llegaron al final del proceso obtengan su registro como un nuevo partido político nacional, a pesar de haber acreditado que en algunos de sus procesos de afiliación hubo manipulación y simulaciones.

Entre martes y miércoles, las comisiones de Quejas y Denuncias y Prerrogativas y Partidos Políticos avalaron los anteproyectos para Somos México, México Tiene Vida, Construyendo Sociedades de Paz y Que Siga la Democracia. Dejarán fuera a la organización Interacción y Empatía para Todos, que no logró los requisitos de afiliación.

Se espera que la sesión del Consejo General esté marcada por la discusión de un análisis de operaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió la noche del martes con “información confidencial” sobre el financiamiento que recibieron algunas de las organizaciones políticas que buscan convertirse en un nuevo partido político.

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De acuerdo con la secretaria Ejecutiva del INE Claudia Arlett Espino, a las 20:06 horas del martes 23 de junio se recibió el oficio de la UIF, misma que no se envió de manera digital a los consejeros electorales por tener carácter de “confidencial”, por lo que se les pidió que hicieran una solicitud para ver el documento presencial en las instalaciones del instituto.

INE detectó simulación y manipulación en afiliaciones

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló el martes los cuatro anteproyectos sobre irregularidades en la afiliación que presentaron las organizaciones que podrán convertirse en nuevos partidos políticos nacionales desde el 1 de julio.

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En uno de ellos, el relacionado con México Tiene Vida, propuso darle vista a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE para que presente una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta oferta de dinero a personal del instituto.

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Según lo narrado por un funcionario designado para certificar una asamblea distrital programada el 6 de diciembre de 2025 en Chihuahua, personal de la organización política con base en Monterrey, Nuevo León, se acercó a ofrecerle dinero a cambio de certificar que se llegó a la meta de afiliación.

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La comisión dio por acreditada la infracción por tener “pruebas documentales de la oferta económica, que habría sido planteada minutos después de que el evento fuera cancelado por falta de quórum, por parte de la persona designada por la propia organización para presidir la asamblea”.

Otra irregularidad encontrada fue la manipulación de fotografías insertas en credenciales para votar y el uso de otras fuentes, como pantallas, para hacerlas pasar como fotografías vivas de ciudadanos que supuestamente consintieron su afiliación, según el expediente de la organización Que Siga la Democracia.

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A esta organización, creada por exmilitantes de Morena, también se le identificaron casos en los que se alteraron credenciales para votar y formatos físicos en los que se simuló al menos uno de los elementos que debían integrar el expediente correspondiente.

En cuanto a la organización Construyendo Sociedades de Paz –el nuevo intento del PES por ser un partido político—, se le identificó que diversas imágenes, supuestamente correspondientes al rostro de las personas afiliadas, fueron obtenidas de fuentes distintas a las previstas en el instructivo, como credenciales para votar, pantallas o monitores de dispositivos electrónicos.

“Además, se señaló que una firma fue tomada de una credencial para votar y modificada para hacerla pasar como estampada en la pantalla táctil del dispositivo correspondiente, lo que evidenció la ejecución de maquinaciones para presentar como auténticos elementos que no lo eran”, señala el proyecto.

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El "golpe sorpresa" de la UIF

El inicio de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se interrumpió debido a que la secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó sobre el documento de la UIF con información confidencial, violando el reglamento de sesiones de Comisión del INE.

“Aunque apague la cámara, secretaria”, dijo la consejera Carla Humphrey cuando Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva de INE, apagó su cámara mientras ella le recordaba que la Comisión de Fiscalización dijo apenas la semana pasada que este año no se hicieron solicitudes de información a la UIF en ninguna materia.

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“Me está diciendo que la solicitud es de abril, tienen la obligación de contestar a los cinco días, estamos a 24 de junio... y perdóneme que le diga esto, pero ahorita estoy recordando otro dato (…) no entiendo de dónde están sacando ahora que hay una información que está fuera de los informes de la Comisión de Fiscalización.

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“Ahí en el informe dice que no hubo ni un solo requerimiento, aunque apague la cámara, secretaria; entonces, perdón, pero no tiene ningún sustento que se le hizo un requerimiento en abril, y lo dije y lo voy a sostener porque es un documento público”, señaló Humphrey.

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El consejero Uuc-Kib Espadas consideró que la intervención de la Secretaría Ejecutiva estaba fuera de reglamento y que “el golpe de sorpresa” le parecía “terriblemente inadecuado” faltando sólo unas horas para la aprobación de los proyectos en el pleno del Consejo General.

“Si la idea de esta información es retrasar la aprobación de los asuntos no tengo ningún elemento para acceder en ese sentido”, señaló el consejero Arturo Castillo.

A voto de todos los presentes, los consejeros continuaron con la aprobación de los anteproyectos y acordaron solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se les enviara una copia física del documento a sus casas, dado que no se harán copias digitales por seguridad.

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