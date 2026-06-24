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El colaborador Edmundo Cázares entregó a EL UNIVERSAL la recuperación de una entrevista que hace 26 años realizó al escritor Carlos Monsiváis, que fue publicada en la página digital de esta casa editorial.
La publicación de dicho trabajo ha sido motivo de múltiples críticas, interpretaciones y debate.
EL UNIVERSAL responde que ha exigido al periodista proporcionar la grabación de la conversación que sustente su texto particularmente sobre los dichos que atribuyó al escritor en referencia a Andrés Manuel López Obrador.
El contenido enviado por el colaborador es responsabilidad de quien ha ejercido el género de la entrevista a lo largo de 50 años.
Cázares se comprometió con la dirección editorial a entregar a la brevedad el audio que asegura tener en su poder y que confirmaría lo escrito en su texto.
EL UNIVERSAL, una empresa con 110 años de trayectoria periodística, no ha buscado con esta colaboración provocar daño a la imagen de persona o institución alguna, y se compromete con sus lectores a hacer pública la grabación requerida al autor de la entrevista. De lo contrario, ofrecerá una disculpa y retirará el contenido de su página digital.
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