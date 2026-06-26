Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal con licencia de Tijuana y quien busca la candidatura de Morena para el gobierno de Baja California, llamó a la unidad y a cerrar filas para fortalecer a la llamada Cuarta Transformación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también exdirigente estatal de Morena destacó la estrategia de seguridad que se implementó en su gobierno y que logró la reducción de homicidios en Tijuana.

Sobre la denuncia anónima en su contra que se presentó ante la FGR por supuesto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, dijo que la fiscalía ya le entregó una notificación de no ejercicio de acción penal y que no había ninguna investigación en su contra.

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Homicidios, a la baja

Ismael Burgueño destacó que al llegar a la presidencia de Tijuana encontró que había 20 homicidios al día, y tras una estrategia de seguridad con los tres órdenes de gobierno se logró bajar a tres homicidios diarios, en promedio.

“Encontré a Tijuana con 20 homicidios al día. Ahorita, hasta al solicitar la licencia, dejamos a Tijuana con tres homicidios al día cuando mucho. Varía, tres, dos, uno, y hemos amanecido sin homicidios en Tijuana. Eso fue un gran reto porque Tijuana es la ciudad más poblada del país y la frontera más transitada del mundo.

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“Es muy complejo, sin embargo, logramos equilibrar esa parte coordinándonos con el estado, la Federación y al mismo tiempo implementando una subestrategia de proximidad. ¿En qué comprende esa subestrategia? Que los mandos policiacos son evaluados por los comités ciudadanos de seguridad cada 30 días”.

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Señaló que esta estrategia ha generado empatía y tranquilidad en entre las y los tijuanenses, lo que ha resultado en una mejora en la percepción de seguridad, como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

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Guerra sucia

Burgueño Ruiz afirmó que las acusaciones en su contra son parte de una guerra sucia para buscar manchar su imagen.

“Yo tuve una denuncia en la Fiscalía General de la República en octubre. Me notificaron por una denuncia anónima y también iniciaron una guerra sucia en mi contra diciendo que tenía nexos con el crimen organizado y que lavaba dinero, y el 26 de mayo me entregaron ya mi documento del ejercicio de la no acción penal, donde yo no tengo ninguna investigación”.

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¿Por qué buscar la candidatura para coordinar la Cuarta Transformación en el estado?

—Nosotros consideramos que en Baja California le tenemos que dar seguimiento a la política pública que se ha implementado por parte de la Cuarta Transformación. Entonces, al ver los requisitos de la convocatoria, dije “pues cumplo con todo”, y al percibir que estamos posicionados y que tenemos posibilidad de llevar a cabo un buen papel en este proceso, pues tomamos la decisión de ser aspirante.

Fui miembro fundador de Morena y Morena es el único partido en el que he participado en mi vida, y en ese sentido, siento un compromiso de fondo de querer continuar con un proyecto de la Cuarta Transformación en Baja California, que se siga fortaleciendo.

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Momento de fortalecer a la 4T

Afirmó que hay encuestas que lo posicionan en primer lugar de preferencia; sin embargo, reconoció que la única encuesta que valdrá es la que hará el partido.

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“Este es un momento de unidad, de respeto y de fortalecimiento al proyecto, no es para estar difamando o generar guerras sucias. El respeto debe de prevalecer en todos los aspirantes, hombres y mujeres, y al mismo tiempo evitar las guerras sucias.

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“Este es momento para fortalecernos y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación, de la soberanía nacional y, sobre todo, seguir cerrando filas con nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum”.

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