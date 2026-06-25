La secretaria de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que en los primeros dos días de registro, se presentaron 124 aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación, tan solo por parte del partido guinda.

“33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes”, detalló.

Citlalli Hernández destacó que ha sido un proceso transparente y de unidad.

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“Ha sido, digamos, una sorpresa incluso para nuestros aspirantes. Me parece que el ambiente ha sido de mucha confianza en nuestro proceso, y se los agradecemos a todas y todos los aspirantes.

Dijo que en los próximos días, de aquí hasta el sábado, que concluye la etapa de registros se espera que se siga avanzando “rumbo al fortalecimiento de la unidad y de nuestras tareas territoriales”.

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