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La lluvia registrada esta mañana en distintos puntos de la Ciudad de México provocó modificaciones en la operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
A través de sus redes sociales, el Metro informó que se implementó marcha de seguridad en las Líneas 8 y B, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.
El organismo explicó que esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro para las personas usuarias.
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“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, señaló el Metro.
Ante esta situación, se recomienda a las personas usuarias considerar mayor tiempo de traslado y tomar previsiones para evitar retrasos en sus actividades.
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El Metro mantiene el llamado a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la operación de las líneas afectadas.
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