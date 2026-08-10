La lluvia registrada esta mañana en distintos puntos de la Ciudad de México provocó modificaciones en la operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

A través de sus redes sociales, el Metro informó que se implementó marcha de seguridad en las Líneas 8 y B, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

El organismo explicó que esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro para las personas usuarias.

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“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, señaló el Metro.

Ante esta situación, se recomienda a las personas usuarias considerar mayor tiempo de traslado y tomar previsiones para evitar retrasos en sus actividades.

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El Metro mantiene el llamado a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la operación de las líneas afectadas.

LL