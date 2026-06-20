Tijuana, Baja California.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estudiantes y dos robots, la mandataria recorrió el plantel especializado en Inteligencia Artificial (IA), Robótica y Automatización.

“Ampliamos las actuales preparatorias para que haya más espacio para los jóvenes y nuevas preparatorias. Y ahora el nuevo modelo que inicia este año, que es el Bachillerato Nacional Margarita Maza. De todos estos modelos que son parte del bachillerato nacional, son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país. Aquí, en Baja California, ya está en funcionamiento la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y ahora, este, bachillerato tecnológico, parte del Bachillerato Nacional”, explicó.

“La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo preparatorias que queden cerca de la casa”, expresó la mandataria a los estudiantes.

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🤖En compañía de autoridades federales, estudiantes y dos robots, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290 en Tijuana, Baja California.



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Marina del Pilar agradeció el apoyo de la Jefa del Ejecutivo a las y los jóvenes de Tijuana, especialmente en el Fraccionamiento Natura: “Una zona, históricamente, olvidada, rezagada, y que hoy, gracias a tu sensibilidad y a tu compromiso con la educación de las juventudes mexicanas, consumir más preparatorias que queden cerca de la casa, se ha convertido en una realidad. Ya no es un sueño, hoy podemos decir que la educación es realmente un derecho y no un privilegio”, dijo.

Ayer, la mandataria también supervisó los avances del Hospital General Regional No. 23 en Ensenada, en el cual se contempla la inversión de mil 385 millones de pesos para la construcción de 28 mil 400 metros cuadrados y mil 600 metros cuadrados de remodelación. Actualmente lleva 57% de avances, al concluirse, contará con 40 especialidades, 481 camas, 12 salas de cirugía, área de imagenología y clínica de mama, beneficiará a 318 mil personas.

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También tendrá un área de medicina física y rehabilitación, urgencias, tococirugía, hemodinamia, quirófanos, unidad de cuidados intensivos neonatales, servicios de nutrición, resonancia magnética, tomógrafo digital, mastógrafo digital, ortopantómografo, ultrasonógrafos y cuatro equipos de rayos X.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290 en Tijuana, Baja California (20/06/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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