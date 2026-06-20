Tijuana, Baja California.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob) y Mario Delgado Carrillo, titular Secretaría de Educación Pública (SEP) siguen atendiendo y responderán las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

-“Se retira la CNTE de las calles del Centro Histórico”, se le dijo esta mañana.

-“Ya que contesten Gobernación y Educación”, se limitó a responder la mandataria al llegar al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290 en Tijuana, Baja California.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

A su salida, se le volvió a insistir sobre el tema y agregó: “Ya va a informar Gobernación. Nosotros en agosto iniciamos la consulta escuela por escuela”, reiteró. Al preguntarle cuál es el origen de los 800 millones destinados a la sección 22 de Oaxaca, la presidenta no contestó.

🔴 Claudia Sheinbaum reiteró que en agosto iniciará una consulta escuela por escuela sobre las demandas del magisterio.



Al ser cuestionada sobre el origen de los 800 millones de pesos destinados a la Sección 22 de Oaxaca, no respondió.



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Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron del plantón nacional instalado en la Ciudad de México. Sin embargo, continuará su proceso de organización y movilización, de acuerdo con Israel González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, quien enfatizó: “Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresaremos”.

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En conferencia de prensa, reconoció que no se alcanzó la abrogación de la Ley del ISSSTE ni de la reforma educativa, principales demandas de la huelga nacional, las cuales incluye el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base y la homologación de prestaciones.

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“Hay que decirlo bien claro: no se alcanzó la abrogación de las dos reformas. El deseo era que se abrogaran, pero tenemos que mejorar nuestra condición de fuerza”, sostuvo González Vázquez durante un mensaje dirigido a los docentes que participaron en el plantón. Además, acusó que el gobierno federal no presentó una ruta para derogar las reformas demandadas por la CNTE y aseguró que no están asociados a ningún partido político.

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“La CNTE es un movimiento genuino, puro, natural; no está contaminado y no tiene relación con ningún partido político. La CNTE mantiene su independencia política”, afirmó.

González Vázquez también denunció actos de intimidación durante algunas movilizaciones en la Ciudad de México. Recordó que contingentes de la CNTE fueron seguidos por policías y unidades de seguridad durante sus desplazamientos. Sobre los resultados obtenidos para Chiapas, informó que continúan las mesas de seguimiento con autoridades federales y estatales para atender procesos de ascenso, cambios de adscripción, incrementos de horas y otros trámites laborales pendientes.

El dirigente insistió en que el retiro del plantón no representa una derrota ni el fin de la movilización. “La lucha nunca entra en receso, nunca descansa; entra en una etapa de reorganización. Tenemos que seguir trabajando, brigadeando y fortaleciendo al movimiento”, afirmó.

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