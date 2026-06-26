El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) informó que, aunque previamente se había comunicado que Víctor Rodríguez Padilla se incorporaría a la institución tras concluir su gestión como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dicha incorporación nunca fue formalizada.

Por ello, el exfuncionario actualmente no ocupa ningún cargo como servidor público y, tras los acontecimientos de conocimiento público, el organismo señaló que no contempla concretar su integración tras la circulación donde violenta a su esposa María Felicia Jiménez Lavie.

Sin embargo, en días pasados se publicaron imágenes en redes sociales en las que se le daba la bienvenida al funcionario.

Dr. Víctor Rodríguez Padilla. Foto: Captura de pantalla

Dr. Víctor Rodríguez Padilla. Foto: Captura de pantalla

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La Secretaría de Energía se deslindó de Víctor Rodríguez Padilla, que está haciendo acusado en redes sociales en un video en donde supuestamente se observa que le da golpes a su esposa.

“Se informa que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó.

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“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, informó la dependencia en un comunicado.

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En un primer momento se solicitó la postura a la Secretaría de Energía y esta a partir de su grupo de comunicación social se informó que sería el INEEl quien informaría al respecto, pero estos no comentaron nada.

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Lo que es una realidad y que no se ha desmentido en ningún momento es que una mujer está acusando a Víctor Rodríguez Padilla de haberla golpeado en su casa, a partir de evidencia de video.

Por otro lado, se están compartiendo las publicaciones que en su momento se realizaron a partir de las funciones de Rodríguez Padilla en el instituto.

“El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), su Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla y el Grupo Directivo del #INEEL reconocen y agradecen al Dr. Víctor Alejandro Salcido González por sus labores durante su gestión del Instituto, la cual se caracterizó por la reestructuración de las áreas técnicas con un enfoque en el quehacer del Instituto y las prioridades de #Transición Energética, el impulso a la capacidad de trabajo colectivo, la recuperación de espacios de diálogo, la reconstrucción de la confianza interna y la mejora del clima laboral”, señala una publicación del instituto el 3 de junio de 2026, dos semanas después de su renuncia en Pemex.

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De hecho cuando Claudia Sheinbaum presentó su relevo en la dirección de Pemex dijo que iba a formar parte de este Instituto.

“Sí, sí, te ayudo pero con una condición”, me dijo, "Solamente un año y medio porque quiero regresar a la academia", dijo Sheinbaum

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“Entonces se cumplió el año y medio y vino Víctor a decirme, 'Oye, te dije que un año y medio, me quiero regresar a la facultad de ingeniería'. Le dije, 'No, a ver, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando'".

“Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque fue el compromiso que yo hice con él ha hecho un trabajo sobresaliente, él va a platicar ahora un poco de los logros de Pemex en este año y medio y le pedí pues que nos ayudara en el Instituto de Electricidad y Energías Limpias como director”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su momento.

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En el paso de Rodríguez Padilla por Pemex la empresa perdió 46 mil millones de pesos solamente en el primer trimestre de 2026.

Además, trascendió que su renuncia realmente estuvo vinculada al derrame en Veracruz, el cual en un primer momento fue negado por la petrolera y después reconocido, argumentando que directivos le negaron y ocultaron la información.

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