Luego de obtener su registro como partido político nacional, Somos México anunció que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordena modificar su nombre, emblema y colores, al considerar que se trata de una decisión arbitraria la cual afecta sus condiciones de competencia rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer que el INE otorgó oficialmente el registro a dicha organización política, lo que le permitirá participar en los comicios locales y federales de 2027.

No obstante, señaló que junto con el reconocimiento como partido político, el organismo electoral emitió una resolución que obliga a la nueva fuerza política a cambiar su denominación, identidad gráfica y colores institucionales.

Lee también Somos México y Construyendo Sociedades de Paz, son partidos políticos; INE descarta a dos organizaciones por irregularidades

Acosta Naranjo afirmó que el nombre “Somos México”, el emblema y el color rosa empleados por la organización fueron notificados al INE desde hace 18 meses durante el proceso con el fin de obtener el registro.

Además, aseguró que el tema ya había sido analizado por instancias jurisdiccionales electorales y que existían resoluciones favorables al uso de dichos elementos.

[Publicidad]

“Tenemos derecho a llamarnos Somos México. Tenemos derecho a usar el color rosa. Tenemos derecho a que nosotros pongamos nuestra propia denominación”, sostuvo.

Lee también Aspirantes a partido "QueSigaMX" y "México Tiene Vida", bajo la lupa de la UIF; detectan financiamiento sospechoso

El dirigente nacional calificó la decisión como un acto de inequidad, al considerar que obligar al partido a modificar su identidad a menos de un año del inicio del proceso electoral afectaría su posicionamiento ante la ciudadanía.

[Publicidad]

Por ello, anunció que la resolución será impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia de la que esperan una resolución favorable.

Salvador Nava Agomar, sin relación con Somos México

Durante su mensaje, Guadalupe Acosta Naranjo también aclaró que el abogado Salvador Nava Agomar no forma parte del Consejo Consultivo ni mantiene relación laboral o contractual con Somos México.

Lee también Soberanía y Maru, temas que dominaron cobertura de partidos; Morena y PAN salen fortalecidos

[Publicidad]

Precisó que quien sí integra dicho órgano es Salvador Nava Calvillo, hijo del histórico líder democrático potosino Salvador Nava Martínez, cuya incorporación fue anunciada desde febrero durante la Asamblea Nacional Constitutiva del partido.

Convoca a Homenaje a Francisco I. Madero

Finalmente, convocó a simpatizantes y ciudadanos a participar este domingo en un acto en el Monumento a la Revolución, donde se colocará una ofrenda floral en honor a Francisco I. Madero.

El dirigente señaló que el evento busca reivindicar la democracia, las libertades públicas, la división de poderes y el federalismo, principios que, afirmó, deben fortalecerse de cara a los próximos procesos electorales.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc