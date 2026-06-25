El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el registro de las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz y Personas Sumando como los nuevos partidos políticos nacionales PAZ y Somos Mx.

En sesión extraordinaria, los consejeros avalaron solo por mayoría de votos que ambas organizaciones puedan recibir financiamiento público a partir del 1 de julio y la condición a Somos Mx para no perder el registro de cambiar su color rosa y nombre político antes de esa fecha.

Álgido debate en el INE para aprobar partido políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE), en franca división entre sus consejeros, discute la noche de este jueves la creación de cuatro nuevos partidos políticos: Somos México, México Tiene Vida, Construyendo Sociedades de Paz y Que Siga la Democracia.

La segunda sesión extraordinaria del Consejo General del INE, donde se votarán cinco proyectos para avalar cuatro registros y negar el de una organización, comenzó pasadas las 17 horas de este jueves con marcadas diferencias entre las consejerías.

Respecto al documento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió al INE la noche del martes, los consejeros han debatido sobre si las organizaciones Que Siga la Democracia y México Tiene Vida merecen tener el registro por las irregularidades de financiamiento que les detectó la UIF.

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En una primera intervención, el consejero Arturo Chávez afirmó que el INE no debería otorgar registro como partido político a las organizaciones que presentan opacidad financiera, intentaron comprar a funcionarios electorales y falsificaron datos de sus afiliaciones.

La consejera Frida Gómez Puga reservó ambos proyectos y solicitó al Consejo General del INE cambiar el sentido de dos proyectos y negar el registro como partido político a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por irregularidades en su afiliación y financiamiento.

Sobre México Tiene Vida, Gómez Puga destacó que el número de asambleas en las que no se reportó la presencia de ministros de culto no alcanzan las mínimas solicitadas por el reglamento y la ley para darle el registro como partido político; además, destacó que se detectaron aportaciones de hasta 719 mil pesos de personas no permitidas.

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Discuten por nombre y color de Somos México

Los consejeros Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas se posicionaron en contra de que se le prohíba a la organización Personas Sumando, mejor conocida como Somos México, el uso del nombre y del color luego de que el partido local Fuerza México Tlaxcala reclamara la similitud de su logotipo.

También, de acuerdo con el proyecto que discutirá el Consejo General, la denominación Somos México “constituye una expresión que no es neutral, sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite una idea de pertenencia o vinculación entre una organización política y la nación mexicana; mientras que, respecto a los colores empleados en el emblema, podrían generar una confusión razonable al electorado con los utilizados por los tres partidos políticos locales existentes, por las semejanzas y similitudes descritas”.

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Tras la aprobación, Fernando Belauzarán Méndez, vocero de la agrupación política expresó en sus redes sociales: "Muy bien, pero nunca falta un prietito en el arroz.

Después de la votación unánime del INE favor de otorgar el registro a Somos Mx, votaron obligarnos a cambiar el nombre y color.

Y por votación de 6-5 decidieron que no podemos llamarnos Somos México ni usar el rosa. El “cariño” que nos tienen y el coraje que le guardan a la Marea Rosa".

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¿Cuáles son los nuevos partidos políticos?

Con 6 votos a favor y 5 en contra, el INE avala el registro de Somos México con la condición de que cambie su nombre y color en emblema por "una confusión razonable" con el partido local Fuerza México.

Con 9 votos a favor, el INE otorga el registro como partido político nacional a la organización política Construyendo Sociedades de Paz.

Con seis votos en contra, el Consejo General del INE niega el registro a la organización México Tiene vida por irregularidades financieras y de afiliación con ministros de culto.

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Con 7 votos en contra, el INE niega el registro a la organización política Que Siga la Democracia por irregularidades en el financiamiento de sus actividades.

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