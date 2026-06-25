La temporada de lluvias puede convertirse en un problema para el calzado, sobre todo si dentro del trayecto al trabajo o la escuela, caminas por zonas con charcos. Incluso, al ser sorprendido por una tormenta, los zapatos pueden absorber gran cantidad de agua, generando humedad en el interior y mal olor.

Cuando un par de zapatos permanece en contacto con la humedad durante varias horas, el interior se convierte en el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Además, puede deformar materiales como el cuero, la gamuza o la tela, reduciendo la durabilidad del calzado.

Por ello, es importante conocer cómo eliminar la humedad de los tenis mojados para prolongar su vida útil del calzado y mantener una buena higiene durante esta época del año.

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Encharcamientos en la Ciudad de México. Foto: Osmar Alvarado | El Universal

Trucos para secar zapatos mojados rápidamente

Utiliza papel absorbente

Uno de los métodos más efectivos consiste en rellenar los zapatos con papel periódico o toallas de papel. Este material absorberá gran parte de la humedad del interior, no olvides cambiar el papel cada pocas horas hasta que el calzado esté completamente seco.

Evita exponerlos al sol al secar

Coloca los zapatos en un espacio fresco y con buena circulación de aire. Evita exponerlos directamente al sol, ya que el exceso de calor puede agrietar algunos materiales o hacer que pierdan su forma.

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Usa bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio ayuda a absorber la humedad y neutralizar los malos olores; solo debes espolvorear una pequeña cantidad dentro del zapato y dejar actuar durante toda la noche y al día siguiente, retira el exceso con un cepillo o sacudiendo el calzado.

Cuida tus zapatos durante la temporada de lluvias. Foto: Freepik

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