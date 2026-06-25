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La temporada de lluvias puede convertirse en un problema para el calzado, sobre todo si dentro del trayecto al trabajo o la escuela, caminas por zonas con charcos. Incluso, al ser sorprendido por una tormenta, los zapatos pueden absorber gran cantidad de agua, generando humedad en el interior y mal olor.
Cuando un par de zapatos permanece en contacto con la humedad durante varias horas, el interior se convierte en el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Además, puede deformar materiales como el cuero, la gamuza o la tela, reduciendo la durabilidad del calzado.
Por ello, es importante conocer cómo eliminar la humedad de los tenis mojados para prolongar su vida útil del calzado y mantener una buena higiene durante esta época del año.
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Trucos para secar zapatos mojados rápidamente
- Utiliza papel absorbente
Uno de los métodos más efectivos consiste en rellenar los zapatos con papel periódico o toallas de papel. Este material absorberá gran parte de la humedad del interior, no olvides cambiar el papel cada pocas horas hasta que el calzado esté completamente seco.
- Evita exponerlos al sol al secar
Coloca los zapatos en un espacio fresco y con buena circulación de aire. Evita exponerlos directamente al sol, ya que el exceso de calor puede agrietar algunos materiales o hacer que pierdan su forma.
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- Usa bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio ayuda a absorber la humedad y neutralizar los malos olores; solo debes espolvorear una pequeña cantidad dentro del zapato y dejar actuar durante toda la noche y al día siguiente, retira el exceso con un cepillo o sacudiendo el calzado.
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