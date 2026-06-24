Durante el verano, mantener una casa fresca y confortable puede lograrse a través de pequeños detalles, además de utilizar ventiladores o aire acondicionado.

En ese sentido, pocos saben aplicar a su favor los beneficios que aportan algunas especies de plantas como una alternativa natural para mejorar el ambiente.

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Plantas de interior. Foto: Freepik.

5 plantas perfectas para refrescar tu hogar

Además de aportar belleza y frescura, contribuyen a regular la humedad y mejorar la calidad del aire en esta época del año. Por ello, a continuación te compartimos 5 plantas ideales para tener dentro de casa en el verano.

Palma de bambú

La palma de bambú es una excelente opción para quienes desean dar un toque tropical a su hogar durante el verano, pues su gran follaje, ayuda a regular el ambiente y aporta una agradable sensación.

Helecho de Boston

El helecho de Boston es una de las plantas más recomendadas para interiores por los expertos, gracias a su capacidad para absorber la humedad y purificar el aire a través de sus abundantes hojas verdes que ayudan a crear una sensación visual de frescura, ideal para salas, habitaciones o terrazas techadas.

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Lirio de la paz

El lirio de la paz es famoso por su capacidad para filtrar contaminantes presentes en el aire y mantener un ambiente más saludable. Además, es una planta de bajo mantenimiento que se adapta fácilmente a espacios interiores con poca luz.

Plantas de interior. Foto: Pexels

Sansevieria o lengua de suegra

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar durante todo el año. Tiene la capacidad de mejorar la calidad del aire al absorber ciertas sustancias contaminantes liberando oxígeno.

Poto o pothos

El poto es una planta trepadora muy popular en interiores debido a su rápido crecimiento y facilidad de mantenimiento. Más allá de ser decorativa, contribuye a mantener el ambiente más limpio y agradable.

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