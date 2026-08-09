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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Policías de seguridad y de investigación desarticularon a la banda "Los Barretos", dedicada al robo violento de motocicletas, que operaba en colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Ángel “N”, Eduardo “N”, Francisco “N” y Arnoldo “N”, este último de nacionalidad hondureña, integrantes de Los Barretos.
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Los indiciados fueron aprehendidos como presuntos responsables del delito de robo de vehículo de motor terrestre con violencia, cometido en agravio de Roberto "N" en la colonia Bienestar Social de esta Ciudad, el pasado 3 agosto.
Interceptaron a la víctima y con amenazas y un arma de fuego y un arma blanca lo obligaron a descender del vehículo para agredirlo y despojarlo de la unidad, de dos teléfonos celulares y de dinero en efectivo.
La aprehensión se logró con el respaldo de cámaras de video vigilancia y trabajos de investigación e inteligencia. Así se consiguió "el desmantelamiento de la banda".
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dmrr/rmlgv
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