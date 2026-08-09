Estados | 09-08-26 | 17:16 |

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Policías de seguridad y de investigación desarticularon a la banda "Los Barretos", dedicada al , que operaba en colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Ángel “N”, Eduardo “N”, Francisco “N” y Arnoldo “N”, este último de nacionalidad hondureña, integrantes de Los Barretos.

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Los indiciados fueron aprehendidos como presuntos responsables del delito de , cometido en agravio de Roberto "N" en la colonia Bienestar Social de esta Ciudad, el pasado 3 agosto.

Interceptaron a la víctima y con y un arma de fuego y un arma blanca lo obligaron a descender del vehículo para agredirlo y despojarlo de la unidad, de dos teléfonos celulares y de dinero en efectivo.

La aprehensión se logró con el respaldo de cámaras de video vigilancia y trabajos de investigación e inteligencia. Así se consiguió "el desmantelamiento de la banda".

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dmrr/rmlgv

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