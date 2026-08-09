La familia del actor Robert Carradine, reconocido por su participación en “Lizzie McGuire” , demandó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y acusó a la institución de homicidio culposo, negligencia y abuso hacia el intérprete, al señalar que hubo fallas en los protocolos de seguridad de su unidad psiquiátrica que contribuyeron a su intento de suicidio y posterior fallecimiento.

De acuerdo con la demanda, obtenida por TheWrap, Carradine ingresó a la unidad psiquiátrica con la intención de recibir tratamiento para aliviar su ansiedad y se sentía tranquilo por estar hospitalizado. Sin embargo, según sus familiares, el actor se encontró con un entorno que no cumplía con las medidas necesarias para un paciente con antecedentes.

“Entró en un centro cerrado que infringía una regla fundamental para un paciente psiquiátrico hospitalizado con pensamientos suicidas activos y antecedentes de intentos de suicidio”, señala el documento.

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Los familiares aseguran que a Carradine se le permitió ingresar a la unidad con un cinturón, pese a que este objeto puede representar un riesgo para pacientes con pensamientos suicidas, ya que puede utilizarse para autolesionarse.

La demanda sostiene que retirar artículos como cinturones, agujetas y cordones es una medida de seguridad habitual en las unidades psiquiátricas y señala que las propias políticas de UCLA consideran los cinturones y sus hebillas como objetos prohibidos.

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Además, la familia acusa al hospital de haber dejado en la habitación del actor una mesa auxiliar con ruedas que, según la demanda, no era un “mueble habitual en la unidad psiquiátrica cerrada”.

Carradine, quien durante años enfrentó un trastorno bipolar, intentó quitarse la vida 19 horas después de ingresar a la unidad, según se señala. El actor sufrió una lesión cerebral anóxica, es decir, provocada por la falta de oxígeno en el cerebro, y permaneció durante cinco semanas en terapia intensiva. Nunca se recuperó y murió el 23 de febrero de 2026.

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“Nada de esto ocurrió porque UCLA careciera de conocimientos, políticas o medios. Ocurrió porque omitió medidas de seguridad que estaban destinadas a proteger a Robert”, señala la demanda.

La familia también acusa al hospital de no haber supervisado adecuadamente el estado del actor.

Ahora, los familiares de Carradine buscan obtener una indemnización por daños generales, especiales y económicos, además de una compensación por homicidio culposo.

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