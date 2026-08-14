Convertirse en una de las principales cartas de México en los clavados ha traído consigo nuevos desafíos para Randal Willars. Más allá de los resultados deportivos, el joven atleta ha comenzado a notar cómo su trayectoria inspira a niños y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos en el trampolín.

Una situación que, lejos de intimidarlo, considera inmejorable oportunidad para contribuir al crecimiento de su deporte en todo el país, ya que se trata de uno que suele ofrecer resultados sobresalientes en prácticamente todas las pruebas.

En cada competencia, ya es habitual que aficionados y jóvenes deportistas se acerquen a él en busca de un consejo, una fotografía o unas palabras de motivación.

Un gesto que el clavadista tijuanense valora profundamente y ante el que aseguró siempre estará dispuesto a dedicar tiempo a quienes lo ven como una inspiración.

“Me gusta dar la mejor imagen. Me gusta pensar que es una oportunidad para generar un cambio en México. Las muestras de cariño son una gran experiencia. Siempre intento estar dispuesto a hablar con los más pequeños para invitarlos a soñar y a entender que, con trabajo, pueden lograr todo lo que se propongan. Esos mensajes me hacen sentir bien”, compartió, lleno de orgullo.

El olímpico en París 2024 y poseedor del clavado más difícil en todo el mundo, un salto de cuatro y media vueltas al frente en posición B con grado de dificultad de 4.1, recalcó que espera que su caso no sea el único ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones de atletas.

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Para Willars, lo verdaderamente importante es que los buenos resultados de los atletas motiven a la sociedad a involucrarse y apoyar cualquier disciplina deportiva.

“Es algo que pasa en muchas otras áreas fuera del deporte. Como atletas, tenemos la responsabilidad con México, los niños y las personas que nos ven en la televisión. Es cierto que somos potencia en algunas disciplinas y, gracias a eso, la gente puede ver las medallas de todos; eso también ayuda a que otros deportes tengan más visibilidad. Al final, es un cambio social y no hay mejor actividad que el deporte”, recordó el clavadista.

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