Dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) partieron este jueves de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México con destino a Venezuela trasladando ayuda humanitaria y personal, esto luego de los dos sismos de 7.2 y 7.5 grados que se registraron en ese país

El general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez, dijo que cuentan con personal, equipo y organización para dar cumplimiento a lo ordenan de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Defensa envía ayuda humanitaria a Venezuela, van lomitos entrenados, rescatistas y elementos de salud. Foto: Especial.

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“Vamos con empatía, disposición y con los valores que distinguen a los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ”, aseveró.

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Defensa envía ayuda humanitaria a Venezuela, van lomitos entrenados, rescatistas y elementos de salud. Foto: Especial.

Defensa envía ayuda humanitaria a Venezuela, van lomitos entrenados, rescatistas y elementos de salud. Foto: Especial.

Defensa envía ayuda humanitaria a Venezuela, van lomitos entrenados, rescatistas y elementos de salud. Foto: Especial.

UNICEF expresa solidaridad por sismos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela afectaron a comunidades de Caracas y de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, por lo que UNICEF llamó a reforzar la protección y asistencia para niñas, niños, adolescentes y sus familias ante las necesidades humanitarias generadas por la emergencia.

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El organismo internacional manifestó su solidaridad con las personas afectadas por los movimientos telúricos y señaló que continúa monitoreando la evolución de la situación mientras avanzan las evaluaciones oficiales sobre los daños y las necesidades de la población.

Asimismo, exhortó a las comunidades a mantenerse atentas ante posibles réplicas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

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UNICEF destacó que, en las próximas horas y días, las niñas, niños y adolescentes requerirán protección, apoyo psicosocial, acceso a agua segura, atención sanitaria y espacios seguros que contribuyan a su recuperación tras el impacto provocado por los sismos.

La organización enfatizó que los derechos de la infancia deben permanecer en el centro de la respuesta humanitaria y reiteró su compromiso de colaborar con los esfuerzos nacionales para atender las necesidades de las familias afectadas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Con el propósito de apoyar las acciones de emergencia, UNICEF en México habilitó un mecanismo de donación destinado a fortalecer la respuesta humanitaria para niñas, niños y sus familias en Venezuela.

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Las contribuciones, explicó, permitirán respaldar acciones prioritarias relacionadas con el acceso a agua segura, protección infantil, apoyo psicosocial y continuidad educativa en las zonas afectadas por los terremotos.

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bmc