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Caracas. Los terremotos que sacudieron este miércoles Venezuela dejaron escenas de devastación, pero también muestras de amor.
En redes sociales se viralizó un emotivo video que muestra a una pareja de adultos mayores durante los sismos.
En las imágenes se escucha a una mujer, con problemas de movilidad, decirle a su esposo: "amor, no te vayas" y "tengo miedo".
El esposo entonces se acerca a ella, la abraza y la sostiene con fuerza, mientras ella grita ante la fuerte sacudida.
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La escena ha conmovido a miles de personas
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Hasta el momento, la cifra de muertos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se ubica en 188. Hay al menos mil 520 heridos.
En medio de la tragedia, ha habido en las primeras horas otras historias esperanzadoras.
Un bebé fue rescatado con vida de entre los escombros de una estructura colapsada en La Guaira.
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El menor fue rescatado por vecinos que se encontraban en el lugar buscando sobrevivientes, antes de que llegaran los equipos de rescate.
"¡Vente, bebecito!", dice uno de los rescatistas voluntarios al bebé, que llora. "¡Dios es grande!", señala el hombre, antes de pasarle el bebé a otra persona.
De acuerdo con medios locales, el niño fue trasladado para recibir atención médica y está fuera de peligro.
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También fue rescatado un perrito que quedó atrapado entre los escombros.
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Un video muestra cómo los rescatistas le dan agua al lomito, en lo que podían quitar las piedras a su alrededor para sacarlo.
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Luego se ve cómo varios hombres trabajan para hacer espacio, hasta que logran sacar al can. Finalmente, el grupo de rescatistas se tomó un foto con el perrito.
Los venezolanos están en un esfuerzo contrarreloj para hallar sobrevivientes. La comunidad internacional se ha volcado en ayuda al país sudamericano. Diversos países, México incluido, han enviado equipos especializados en rescates.
Estados Unidos anunció, además, una ayuda por 150 millones de dólares.
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