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El balance sobre la cifra de personas fallecidas por los potentes terremotos que sacudieron Venezuela la víspera subió a por lo menos 188, informó el jueves el jefe del Parlamento, que reportó más de mil 500 heridos.
"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "mil 520 personas heridas", dijo el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al ofrecer el último parte oficial en una alocución televisada. Hay más de 200 personas atrapadas y unas 157 desaparecidas.
Unos 250 edificios están dañados y más de 2 mil 900 familias damnificadas, sobre todo en la zona de La Guaira.
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Portugal confirmó que entre las víctimas fatales hay al menos un connacional y entre los desaparecidos hay al menos dos dominicanos.
Rodríguez señaló que han salido aviones desde Estados Unidos, México, España, Qatar y otro del grupo de expertos de rescate de Naciones Unidas hacia Venezuela.
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“Esta es la hora de salvar vidas”, dijo el funcionario,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la zona costera de La Guaira, epicentro de la devastación.
La mandataria "en este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo", dijo Rodríguez.
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Los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que sacudieron Venezuela son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y causaron daños en el principal aeropuerto.
Saquean comercios en La Guaira
En La Guaira, decenas de personas asaltaron varios de los comercios destruidos.
Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.
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Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.
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EFE pudo ingresar a una de las sedes de las franquicias de farmacias del país, Farmatodo, en la zona conocida como Caribe y observó cómo sus anaqueles quedaron totalmente vacíos.
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"De un momento a otro (…) Comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (…) y yo estaba aquí cargando mi teléfono", contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.
Equipos antimotines fueron desplegados para poner fin a los saqueos.
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mcc
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