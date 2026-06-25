Ante las graves fallas de comunicación generadas por los dos potentes terremotos que sacudieron al país la tarde de este miércoles, fue lanzada la plataforma digital desaparecidosterremotovenezuela.com.

El sitio web funciona como un canal ciudadano para reportar a personas desaparecidas o confirmar que los seres queridos se encuentran a salvo.

"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", indica el mensaje principal de la iniciativa digital.

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Hasta las primeras horas de su lanzamiento, la plataforma registra el siguiente balance de usuarios: total de reportes ingresados: nueve mil 721 personas; ciudadanos que siguen sin contacto: nueve mil 166 personas; personas localizadas a salvo: 555 reportes confirmados.

32 muertos por terremotos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en su primer balance de víctimas que 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas, sin contar La Guaira, que es el estado más afectado por los terremotos.

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La funcionaria compareció después de la medianoche con su equipo de gobierno, en una alocución transmitida por el canal oficial de noticias VTV.

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La prioridad de los cuerpos de rescate se concentra en escarbar en los escombros de los edificios colapsados. Hasta ahora hay evidencias más difundidas de los daños en el municipio de Chacao, en Caracas.

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"Vamos al rescate de las personas que están atrapadas en los edificios y viviendas que colapsaron", dijo Delcy.

En La Guaira fallan las comunicaciones y no hay mayor información todavía sobre el estado del desastre, según familiares y amigos de habitantes de ese estado.

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En redes sociales y chats de WhatsApp comienzan a circular imágenes de personas desaparecidas, y familiares desesperados buscan información sobre su paradero o estado.

Miles de muertos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó este miércoles que los terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10 mil y 100 mil fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

El organismo estadounidense activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales, aunque se trata de una estimación basada en modelos automáticos y no de un balance oficial.

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De acuerdo con el USGS, la proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. El sistema asigna probabilidades a distintos rangos de víctimas, siendo el de 10 mil a 100 mil fallecidos el escenario con mayor probabilidad dentro del modelo.

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