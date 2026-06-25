Luego de los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles por la tarde, diversos países en la región han ofrecido su ayuda a la nación sudamericana donde hasta el momento se reportan más de 160 muertos y cientos de heridos.

Los potentes sismos, uno de 7.2 y otros de 7.5 -el más fuerte que ha sacudido Venezuela desde 1900- provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

El jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas afirmó que la ONU está "completamente movilizada" tras el doble terremoto y los próximos días requerirán un "esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el gobierno y ayudar a las comunidades" afectadas.

En un comunicado, Tom Fletcher recordó "que casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria" antes de las sacudidas devastadoras.

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La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) "coordina el despliegue rápido de equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la comunidad internacional".

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Estados Unidos

Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

Indicó que que su país ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar al país sudamericano a afrontar las consecuencias de los terremotos. "Será importante, rápida y eficaz", dijo.

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Brasil

En tanto, el gobierno de Brasil expresó su solidaridad con su vecino del norte por los fuertes terremotos y ofreció ayuda para la reconstrucción.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó en un mensaje en redes sociales su "gran preocupación y consternación" por el impacto de los dos movimientos telúricos.

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"Instruí al Ministerio de Relaciones Exteriores que evalúe, junto con la Embajada en Caracas, la situación del país y las medidas de asistencia que Brasil pueda adoptar", escribió.

Colombia

A su vez, el gobierno de Colombia activó todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

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"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos", expresó Sánchez en X.

El ministro agregó: "Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente".

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La Cancillería colombiana señaló en un comunicado que, por instrucción del gobierno nacional y en coordinación con la UNGRD, Colombia dispuso su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.

República Dominicana

Por su parte, el gobierno de República Dominicana anunció el viaje este jueves de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias a Venezuela.

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El presidente dominicano, Luis Abinader, hizo el anuncio tras hablar con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en una conversación en la que le trasladó la solidaridad del gobierno y el pueblo de Dominicana.

"Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto", anunció Abinader en su cuenta de X.

Panamá

El gobierno de Panamá anunció el envío de un equipo de rescatistas para apoyar la búsqueda de sobrevivientes de los dos terremotos que asolaron al país el miércoles.

"He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre pronto estabilizar los efectos de esta tragedia", escribió el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

México

Un equipo militar de rescatistas y personal médico de México viaja este jueves a Venezuela para auxiliar en las labores de rescate tras los devastadores terremotos del miércoles, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación, se determinará el envío de "personal adicional que se requiera para poder ayudar".

Portugal

Fuera del continente americano, Portugal se dijo listo para enviar a Venezuela una misión de ayuda de emergencia integrada por unos 50 rescatistas, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.

"Hay un equipo de 50 personas, quizá 53, preparándose desde primera hora de la mañana", declaró Rangel al canal de televisión CNN Portugal.

El dispositivo estaría compuesto por unidades de la gendarmería especializadas en operaciones de rescate, equipos de protección civil, policías con perros de búsqueda, así como personal médico, precisó. El despliegue dependerá de la coordinación logística con las autoridades venezolanas.

Papa León XIV

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, envió una primera ayuda económica de 100 mil euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.

El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News.

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