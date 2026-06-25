Venezuela se vio sacudida este miércoles por dos potentes terremotos que tuvieron apenas 39 segundos de diferencia, pero dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y devastaron alunas zonas. Hasta ahora se han registrado más de 30 réplicas.

Los dos sismos tuvieron lugar alrededor de las 6:05 p. m., hora local del miércoles: el más potente, de 7.5, se produjo apenas 39 segundos después del primero, de magnitud 7.2, de acuerdo con el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, que señaló que se trató de un "doblete sísmico".

El doblete sísmico es un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud se registran con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

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Se trata de un evento menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores.

El doblete sísmico ocurre cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima.

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Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, explicó a EFE que el doblete sísmico sucede cuando coinciden "dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio".

Indicó que "no es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura".

Según la sismóloga, el doblete sísmico muestra que "toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes".

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Aunque no es frecuente, entre otros casos de doblete sísmico la experta menciona otro en Venezuela: "Dos terremotos muy seguidos en septiembre de 2025, pero de magnitudes más pequeñas, de 6.2, y 6.3", y uno en Paquistán en 1997, con sismos de 7.0 y 6.8.

Difícil distinguirlos como terremotos separados

Lucía Lozano indicó que, al ser tan seguidos en el tiempo, a veces es complicado distinguir un terremoto de otro.

"En los registros se mezclan las ondas. A no ser que los equipos de medida estén muy cerca y se vea más la diferencia de las señales", apuntó.

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No solo para los sismólogos: también las personas que padecen un doblete sísmico puede creer que se trata de un solo temblor.

"La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto", añadió.

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La especialista indicó que lo más significativo de unos terremotos de magnitud tan grande "es que realmente no rompen un punto, sino que normalmente rompen un área".

"No están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla. Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande", señaló.

Estimación de víctimas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha estimado entre 10 mil y 100 mil posibles fallecidos por este episodio, una horquilla amplia que explicó la sismóloga.

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"Aparte de las magnitudes, tienen que tener información de las intensidades, de ecuaciones de predicción de movimiento del suelo, de cómo se propagan las zonas de la geología de la zona. También de la población, de la vulnerabilidad de los edificios y de las construcciones. Es una combinación de muchos datos y no todos se conocen con exactitud, por eso los rangos de variabilidad son tan amplios", dijo.

Respecto a posibles réplicas, afirmó que "con terremotos de estas magnitudes lo esperable es que la sismicidad continúe en los próximos días, semanas y meses, incluso a lo largo de un año".

"Pero lo habitual es que el número de terremotos vaya disminuyendo con el tiempo, aunque no se pueden descartar réplicas de magnitud elevada", añadió.

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