Pachuca. – Una fuga de combustible registrada en la zona de ductos en el tramo correspondiente a San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, originó una movilización de cuerpos de seguridad y rescate donde autoridades mantienen un perímetro de seguridad, aunque se descartó riesgo para la población.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, pobladores de la región alertaron sobre la perforación de un ducto en terrenos de cultivo, lo que provocó que el combustible se elevara varios metros de altura.

Al sitio se trasladaron elementos de Petróleos Mexicanos (Pemex), personal de Seguridad Física, así como integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y municipales, para establecer los protocolos de emergencia.

Las autoridades informaron que no existe riesgo para la población; sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito del personal de emergencia y a evitar acercarse a la zona, mientras continúan las labores de control.

Hasta el momento, el despliegue operativo se mantiene bajo un esquema preventivo y de control, en tanto se atiende la situación y se realizan las maniobras correspondientes.

