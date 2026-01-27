Pachuca. - El robo de un tractocamión tipo pipa que circulaba sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de Tizayuca, derivó en una persecución policiaca y la posterior detención del presunto responsable, así como en la recuperación de la unidad.

La mañana de este día se notificó el incidente a los números de emergencia, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda, en los que participaron agentes de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal.

Las acciones se realizaron sobre la vía federal, donde fue detectada la unidad y se le marcó el alto al conductor; sin embargo, este ignoró las indicaciones, lo que originó una persecución entre los agentes policiacos y el presunto delincuente.

A través del uso de cámaras de videovigilancia y monitoreo en tiempo real, las corporaciones de seguridad lograron ubicar el desplazamiento de la unidad y reducir riesgos para los automovilistas.

La persecución se extendió incluso hasta el Estado de México, donde finalmente el tractocamión fue interceptado y asegurado.

Durante la intervención se logró el aseguramiento de la unidad y la detención del responsable, quien será puesto a disposición del Ministerio Público, instancia ante la cual se llevarán a cabo las acciones legales correspondientes.

afcl/LL