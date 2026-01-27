Un asalto a mano armada se registró en la autopista México-Puebla, a la altura de la zona conocida como La Virgen, en el municipio de Los Reyes, Estado de México, donde cuatro sujetos armados despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de una unidad de transporte y lesionaron por arma de fuego a una persona.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron el vehículo en un tramo cercano al kilómetro correspondiente a dicha zona, amagaron a los usuarios y perpetraron el robo. Durante el asalto, uno de los pasajeros recibió un impacto de bala, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; su estado de salud no fue precisado.

Lee también CDMX lanza plan de regularización fiscal; estos son los descuentos por pago de multas

Este hecho ocurre un día después de que se reportara un asalto similar en el punto conocido como Puente Blanco, en el municipio de Valle de Chalco, donde dos personas resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un robo.

Las autoridades fueron notificadas de ambos eventos y realizaron recorridos de vigilancia en la zona; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Los incidentes han generado preocupación entre usuarios frecuentes de esta vía, una de las más transitadas que conecta a la Ciudad de México con el oriente del Estado de México y Puebla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL