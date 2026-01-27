El tesorero de la Ciudad de México, Gerardo Antonio Gutiérrez, dio a conocer un plan de regularización fiscal que contempla descuentos en multas y recargos, como parte de las acciones para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Detalló que este programa permitirá obtener hasta un 90% de descuento en la multa principal, sin que las personas contribuyentes tengan que pagar actualizaciones ni recargos generados por adeudos anteriores.

El funcionario explicó que la medida busca apoyar a quienes, por diversas razones económicas, no pudieron cumplir en tiempo y forma con sus pagos, brindándoles una oportunidad de regularizar su situación fiscal.

Lee tambiénConsejería revisa expedientes de 25 mujeres presas

No obstante, aclaró que el plan no aplica para infracciones relacionadas con carriles confinados, ciclovías, hechos que hayan causado lesiones, ni aquellos vinculados a la comisión de delitos.

“Con este esquema de regularización buscamos fortalecer la cultura contributiva y facilitar que la ciudadanía se ponga al corriente sin afectar su economía”, concluyó Gutiérrez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL