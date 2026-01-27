El gobierno del Estado de México revisa los casos de 25 mujeres recluidas en centros penitenciarios con el objetivo de obtener su libertad, adelantó el consejero jurídico, Jesús George Zamora, al reconocer que, en muchos casos, las mujeres son utilizadas como herramienta para la comisión de delitos.

El funcionario explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, que este proyecto forma parte de un trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres, la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública, quienes realizan recorridos en las cárceles mexiquenses para identificar casos en los que las mujeres podrían haber sido procesadas de manera injusta.

“La gobernadora nos pidió revisar estos asuntos desde una perspectiva de género, para analizar el contexto del delito y determinar si las mujeres no idearon los hechos, sino que fueron utilizadas como instrumentos o de manera circunstancial para cometerlos”, señaló

George Zamora puntualizó que la encomienda es llegar al mayor número de mujeres privadas de la libertad que requieran apoyo jurídico, “no tenemos una meta definida porque estamos revisando los casos conforme vamos entrevistando y viendo a cada una de las mujeres que solicita la atención”, señaló.

Asimismo, precisó se analizan casos con sentencia y los que están en proceso penal.

El consejero jurídico dio a conocer que en lo que va de la actual administración 54 mujeres han recuperado su libertad, este año se logró la libertad anticipada de una mujer que se encontraba recluida en el Penal de Santiaguito.

“Hemos tenido resultados concretos, palpables, de mujeres que podían estar en esta situación y que ya lograron su libertad a través de esta coordinación interinstitucional”, sostuvo.

El programa “ha hecho que las mujeres encuentren un espacio donde son escuchadas y no juzgadas”, comentó el consejero.