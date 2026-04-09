La irrupción violenta que realizaron integrantes de la Asamblea de Barrios a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México evidencia la nula comunicación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, denunció el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.

En rueda de prensa, detalló que las personas se manifestaron por desesperación debido a que no son escuchados ni atendidos por el gobierno local. Ante esta situación, los inconformes pidieron una reunión con integrantes de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Derechos Humanos.

Jesús Sesma señaló que los presidentes de las comisiones iban a recibir a una representación de manifestantes y que ya sólo esperaban la lista de personas que iban a ingresar al recinto.

“Pero ya decidieron no mandarnos la lista porque Gobierno decidió abrir la mesa de diálogo. Y aquí, con todo respeto, en la diferencia de poderes que tenemos, lo digo, lo sostengo y lo reitero: nos hubiera gustado que el Gobierno también nos hiciera parte de esa mesa de diálogo porque si vienen aquí, es que no fueron escuchados allá”, comentó.

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Y añadió: “Y, entonces, el día de mañana va a volver un grupo de manifestantes, los mismos a decirnos cosas y no estuvimos para poder dar ese acompañamiento que un legislador tiene la obligación de hacer para los ciudadanos. Entonces, lo dejo como un mensaje con mucho respeto, pero con mucha claridad: aquí se ve que no hay comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.

Sostuvo que hay una buena comunicación con los demás grupos parlamentarios, pero, como Presidente de la Mesa Directiva, recalcó, “me hubiera gustado que también nos hubieran incluido”.

"Evidentemente, la solución de sus problemas no la tenemos nosotros. Eso quiero interpretarlo, porque si estuviera la solución en nosotros, aquí estarían. La solución estaba en otra puerta, y qué bueno que se está dando el diálogo, qué bueno, pero fue post mortum a un acto que es muy lamentable, que se vivió nuevamente en este Congreso. Un acto donde hubo personas agredidas, donde hubo situación de violencia, y donde tenemos que revisar y garantizar a los trabajadores del Congreso que esto no suceda con ciertos protocolos y con ciertos materiales”, añadió.

Jesús Sesma destacó que ha tenido más reuniones con el presidente del poder Judicial local que con el gobierno central.

Por último, mencionó que analizarán solicitar presencia policiaca durante las sesiones, y precisó que hoy no lo solicitó porque pensó que no había necesidad.

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