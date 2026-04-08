La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles ocho de abril se tiene prevista una marcha de extrabajadores de la Ruta 100, a las 9 horas. Partirán de Paseo de la Reforma y Bucareli rumbo al Zócalo. Marcharán para conmemorar los 31 años de la quiebra de la empresa paraestatal de transporte.

Integrantes de la Gran Familia marcharán a las 9:30 horas de la estación Salto del Agua al Congreso capitalino. Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores.

La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública Plata y Oro marchará a las 10 horas del Monumento a la Revolución y de la Plaza de la Ciudadela rumbo al Zócalo. Exigen aumento salarial del 9 % con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización.

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El Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios de Anáhuac marcharán a las 10 horas de la estación San Antonio Abad rumbo al Zócalo. Rechazan el nuevo instrumento de planeación urbana, ya que prioriza intereses inmobiliarios.

El Frente Nacional por las 40 Horas se manifestará a las 10 horas en la Cámara de Senadores. Van a realizar un mitin denominado "No a la Reforma Patronal", en contra de las jornadas laborales de 12 horas.

El grupo Roedores Barrio Tepito se concentrará en el monumento a Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores. Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores.

El Colectivo Justicia para Velvet se manifestará en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a las 11 horas. Exigen justicia para la menor de edad que perdió la vida tras ser atropellada el 28 de enero de 2023 en la alcaldía Coyoacán por un motociclista que conducía a exceso de velocidad.

La Liga Cultural Antifascista realizará una conferencia en el Museo de la Memoria Indómita, en el Centro Histórico, a las 11 horas. Van a anunciar sobre el primer festival en defensa de la democracia y los derechos humanos y sociales.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley.

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El grupo Las Siempre Vivas se concentrará en la Torre de Rectoría de la UNAM, a las 16 horas. Solicitan que las autoridades universitarias expidan el título profesional de licenciada en Enfermería y Obstetricia post mortem a una estudiante que concluyó todos los créditos de la carrera y fue víctima de feminicidio el primero de noviembre de 2019.

El grupo Vecinos y Vecinas Defendiendo el Parque Lira se manifestará durante el día en la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo. Realizarán la intervención gráfica en rechazo a la privatización y presunta limpieza social que la alcaldía promueve.

La Asamblea General y Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se concentrará a las 19 horas en el Embarcadero Atenco, en Xochimilco.

Llevarán a cabo la primera fogata en comunidad, con la finalidad de platicar, cuestionar y organizarse sobre el "Plan Integral Hídrico" y lo que implica para su territorio.

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