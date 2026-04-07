El Pleno del Senado de la República aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva para nombra al Salón de la Comisión Permanente “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.

Se trata de una modificación al primer resolutivo aprobado por las y los senadores el 9 de diciembre de 2025, en el que se determinó que el salón de la Comisión Permanente del Senado de la República se denominaría "Salón Ing. Heberto Castillo Martínez de la Comisión Permanente".

En el documento avalado en la sesión de este martes, se explica que “el uso de dicho salón, en la práctica de esta Cámara, ya no es exclusivo para las actividades que desarrolla la Comisión Permanente en el periodo de mayo a agosto de cada año”, por lo que se considera modificar el nombre propuesto en el acuerdo aprobado en 2025.

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También se aprobó modificar el resolutivo cuarto, para que en la ceremonia solemne se invite a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Heberto Castillo Martínez nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 23 de agosto de 1928, fue un destacado ingeniero civil, académico, luchador social, artista, político, constructor de la democracia, figura emblemática en nuestro país.

El Senado destacó que su legado incluye contribuciones significativas a la ingeniería, como el sistema estructural mixto conocido como tridilosa.

Además, subrayó que en su trayectoria política destaca su papel como senador por el estado de Veracruz entre 1994 y 1997, “periodo en el que impulsó el fortalecimiento del marco legislativo en materia de ciencia y tecnología”.

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