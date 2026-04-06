La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en preparación para su ratificación en el Senado de la República, Roberto Velasco Álvarez sostuvo un diálogo abierto con el cuerpo directivo de la Cancillería.

A través de redes sociales, explicó que en la reunión se dio seguimiento a los avances de cada área y se identificaron temas de atención prioritaria de acuerdo a las directrices instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de política exterior.

De acuerdo con Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, el nombramiento de Velasco Álvarez como nuevo titular de la Cancillería será uno de los temas de la agenda legislativa de esta semana.

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Velasco Álvarez fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente de la dependencia por motivos de salud, quien reconoció que el nuevo canciller designado tiene experiencia en el Servicio Exterior.

“No solamente es experto en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Canadá, que es su principal función, sino tiene mucho conocimiento de las relaciones internacionales, la política exterior de México, y ha hecho un gran papel en la Subsecretaría”, dijo.

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