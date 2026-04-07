Más Información

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Transportistas acusan "represión violenta" con armas durante bloqueo en Tlaxcala; gobierno estatal dice que obstrucción es un delito

Transportistas acusan "represión violenta" con armas durante bloqueo en Tlaxcala; gobierno estatal dice que obstrucción es un delito

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Trump advierte que "una civilización entera morirá" si Irán no acata ultimátum; "no quiero que suceda", dice

Trump advierte que "una civilización entera morirá" si Irán no acata ultimátum; "no quiero que suceda", dice

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Elementos de la policía capitalina localizaron el automóvil, al conductor y al niño de 5 años que aparecen en un video que circula en redes sociales, donde se denunció un presunto abandono del menor de edad en la colonia Cuchilla de Padierna en la alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (), el hombre declaró que jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil.

Reiteró que no lo abandonó.

Lee también

“Por los hechos en el video, los oficiales tomaron los datos del adulto y el menor de edad y dieron parte al agente del correspondiente para las investigaciones del caso y el seguimiento de la noticia criminal”, expuso la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]