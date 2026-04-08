Un total de 13 personas resultaron lesionadas, derivado de dos accidentes de transporte público registrados la mañana de ayer en el Valle de México.

Un choque entre una unidad de transporte público tipo urvan y una góndola dejó como saldo al menos siete personas lesionadas, en el cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y Octavio Paz, colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.

La camioneta de pasajeros se habría impactado contra la parte trasera de la góndola, luego de no guardar la distancia correspondiente. De los siete lesionados, dos fueron trasladados al hospital por la gravedad de sus heridas: el chofer de la combi y una mujer, ambos con fracturas.

En la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante, una combi se volcó cuando el chofer perdió el control, lo que dejó como saldo seis pasajeros lesionados.

En la unidad de la ruta Autotransportes San Pedro- Santa Clara viajaba una mujer embarazada, misma que no resultó con lesiones graves, al igual que los otros cinco pasajeros heridos.

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