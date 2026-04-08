Representantes de distintas comunidades y pueblos originarios de la Ciudad de México amagaron con boicotear eventos públicos y realizar protestas durante el Mundial si no se repone todo el proceso para la elaboración y aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD).

Los vecinos, que eran alrededor de 50, marcharon desde el Metro San Antonio Abad hasta el Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin y rechazaron las mesas de trabajo que les ofrecieron las autoridades capitalinas.

Alejandro Velázquez, representante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, anunció amparos contra la consulta al proyecto de PGD que concluye este viernes 10 de abril. Además, dijo, boicotearán eventos públicos e incluso amagó con realizar protestas durante el Mundial si todo este proceso no se repone.

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Representantes de pueblos originarios de la CDMX marchan y amagan con amparos ante la elaboración y aprobación del Plan General de Desarrollo. | Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

“Por eso estamos anunciando que vamos a continuar las movilizaciones sociales durante los siguientes meses, lo que incluye también las acciones durante el Mundial de futbol, hasta que se revoque y cancele esta decisión de terminar la consulta el día viernes”, sostuvo.

Y añadió: “El Gobierno de Clara Brugada está decidiendo romper con los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, y entonces a los pueblos sólo nos queda la movilización, las acciones de boicot en diversos eventos públicos, así como los juicios que se interpondrán. Los pueblos están listos para imponer juicios de amparo y diversas acciones legales”.

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Los vecinos marcharon del Metro San Antonio Abad hasta el Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin y rechazaron las mesas de trabajo que les ofrecieron las autoridades capitalinas. | Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

De igual forma, precisó que la consulta realizada por las autoridades capitalinas fue una simulación, pues los supuestos representantes de los pueblos y barrios que participaron eran falsos, “ni siquiera viven en los pueblos”.

Luis Miguel Robles Gil, también representante de este Frente, sostuvo que el PGD pone en riesgo la viabilidad hídrica y ecológica de la ciudad, pues este Plan encubre todo un proyecto de desarrollo inmobiliario.

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