A través de protestas, firmas y juicios electorales, vecinos de la Ciudad de México buscan que se reponga el procedimiento para la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD), que regirá el futuro de la capital por los próximos 20 años.

La consulta al proyecto del PGD concluye el 10 de abril y no se dará una nueva prórroga, anunciaron autoridades capitalinas. Posteriormente, el documento llegará al Congreso local para concluir con su aprobación.

Ante esto, hoy se tiene programada una marcha para exigir a la Jefatura de Gobierno la reposición de todo el proceso del PGD, pues se argumentan diversas irregularidades.

La movilización partirá del Metro San Antonio Abad con dirección al Zócalo. La organización La Voz de Polanco sostuvo que quieren aprobar este documento “que está mal hecho” para, entre otras cosas, eliminar su plan de desarrollo urbano especial “para poder detonarnos como una zona altamente turística, autorizando la construcción de grandes hoteles, restaurantes, antros, etcétera”,

Josefina Mac Gregor expuso que el Plan General de Desarrollo perfila al centro histórico de San Ángel como una zona de alta densificación. Prueba del ello, dijo, es que ya hay edificios en preventa, “corrupción inmobiliaria, especulación desde la ley, debe reponerse el proceso”.

Vecinos de varias partes de la Ciudad han promovido la firma de formatos para exigir la reposición de todo el proceso de elaboración y consulta del PGD.

En su escrito argumentan que el Instituto de Planeación se integró formalmente en septiembre de 2025, mediante la instalación de su Directorio Técnico y del Consejo Ciudadano; sin embargo, el proyecto del PGD comenzó a difundirse públicamente en fechas cercanas, sin que exista evidencia pública de la participación efectiva de estos órganos colegiados en su elaboración.

“La reposición del proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo permitirá garantizar que este instrumento estratégico cuente con la legitimidad democrática y la solidez jurídica necesarias para orientar el futuro de nuestra Ciudad (...)”, señala el formato.

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