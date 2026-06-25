Madrid. Los dos terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela son los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

Treinta años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas uno de los peores seísmos en la historia de Venezuela, en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Esta es la relación cronológica de los principales terremotos en Venezuela en los últimos cien años:

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17 de enero de 1929: Un terremoto de magnitud 6,9 que generó un tsunami destruyendo la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, y causa 800 fallecidos.

3 de agosto de 1950: Un sismo de magnitud 6,8 en El Tocuyo causa un centenar de muertos y destruye casi completamente esta población del estado de Lara, en el centro del país.

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29 de julio de 1967: Un terremoto de magnitud 6,6, en las proximidades de Caracas, seguido de un pequeño tsunami, deja 245 muertos y miles de heridos, y causa enormes daños materiales.

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9 de julio de 1997: Un total de 73 muertos, alrededor de 500 heridos y tres mil damnificados por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la costa este de Venezuela y afectó especialmente a la ciudad de Cumaná y a la población de Cariaco, en el estado de Sucre. Las lluvias torrenciales agravaron la situación provocada por el seísmo.

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En noviembre de 2015 se registraron dos terremotos en Mérida, en el noroeste del país, ambos de magnitud 5,1, que causaron un muerto cada uno.

En la última década, se han producido otros sismos en Venezuela, pero no causaron víctimas y la mayoría tampoco daños materiales importantes. El más intenso, registrado el 21 de agosto de 2018, se sintió en varios estados y provocó daños materiales en edificios de Caracas y del este del país.

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En septiembre de 2025 se contabilizaron 189 eventos sísmicos en el occidente de Venezuela, especialmente en Zulia, que causaron daños en viviendas e infraestructuras como hospitales, iglesias, puentes, semáforos y servicios eléctricos.

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