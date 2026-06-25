Nueva York.– En medio de la mayor tragedia natural que vive Venezuela en años, Nicolás Maduro rompió el silencio desde la cárcel en la que permanece detenido en Estados Unidos y llamó a la unidad nacional frente a los devastadores terremotos que sacudieron el país el miércoles.

El exmandatario publicó un extenso mensaje dirigido a los venezolanos desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece bajo custodia federal junto con su esposa, Cilia Flores. La declaración apareció mientras continúan las tareas de rescate por una catástrofe que, según el último balance oficial, ya dejó 164 muertos y 971 heridos.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todos nuestros pueblos”, escribió Maduro en un texto difundido en la red social X.

Luego agregó: “Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios”.

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El mensaje cerró con un llamado a la reconstrucción y a la serenidad. “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, señaló.

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La intervención de Maduro sumó una dimensión política inesperada a la emergencia. El exmandatario fue capturado el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Nueva York, en una acción que provocó una fuerte polémica internacional y que su defensa calificó como un secuestro. Dos días después compareció por primera vez ante una corte federal de Manhattan, donde se declaró no culpable.

Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas. La acusación sostiene que, durante años, él y otros altos funcionarios venezolanos habrían usado estructuras del Estado para facilitar el tráfico internacional de drogas, incluido el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Su esposa, Cilia Flores, también fue imputada y se declaró no culpable.

El caso quedó radicado ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Nueva York, y se perfila como uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años por su carga política, diplomática y legal. La defensa busca cuestionar la legalidad de la captura y planteó objeciones vinculadas a la inmunidad que Maduro reclama como expresidente. Los fiscales, en cambio, sostienen que debe responder ante la justicia norteamericana por delitos federales graves.

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Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026

El mensaje apareció mientras Venezuela aún intentaba dimensionar el alcance de los dos fuertes terremotos que golpearon el centro-norte del país. De acuerdo con la información oficial, el primer movimiento fue posteriormente recalificado con magnitud 7,2 y fue seguido menos de un minuto después por otro de 7,5. Ambos se registraron a una profundidad de 10 kilómetros. Desde entonces hubo al menos 30 réplicas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que los equipos de rescate permanecen desplegados en las zonas más afectadas, sobre todo en La Guaira y el Gran Caracas, donde colapsaron al menos diez edificios.

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Rodríguez también indicó que mantuvo conversaciones con varios jefes de Estado y con el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Según explicó, equipos internacionales de rescate certificados por la ONU ya viajaban hacia el país para colaborar con las operaciones de salvamento.

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Junto con las medidas de emergencia, la mandataria adelantó un paquete de asistencia económica para los damnificados, con líneas de crédito especiales para empresas afectadas y ayudas destinadas a trabajadores que perdieron su empleo a causa del desastre.

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Estados Unidos también ofreció asistencia. El Departamento de Estado informó que activó un equipo de ayuda ante desastres y una fuerza especial para coordinar la respuesta, mientras funcionarios norteamericanos dijeron que Washington mantiene comunicaciones con las autoridades venezolanas. Según Reuters, la asistencia incluye equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria para las zonas afectadas.

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